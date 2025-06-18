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Происшествия 18 июня 2025 10:55

Директор татарстанской фирмы предстанет перед судом за неуплату 60 млн налогов

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В Татарстане директор фирмы «Стройинвест» предстанет перед судом за неуплату налогов.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, руководитель предприятия вместе с неизвестным человеком вносил ложные данные в налоговые документы. Они указали вымышленные сделки с 35 контрагентами, чтобы не платить налог на добавленную стоимость. В общей сложности таким образом они избежали уплаты налогов на сумму более 60 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов». Теперь руководителю фирмы грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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