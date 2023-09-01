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Директор татарской гимназии №2 Рамиль Гайнуллин: Первые классы не вместили всех желающих
Заявлений от родителей, пожелавших отдать детей в первый класс татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани Казани, в этом году было особенно много. Об этом заявил директор учебного заведения Рамиль Гайнуллин.
«В этом году сформировали четыре первых класса по 29 детей. Если бы мы принимали всех, кто желает изучать предметы на татарском языке, можно было собрать шесть классов, но количество кабинетов у нас ограничено, пришлось провести отбор. Не все дети, посещавшие подготовительные классы, были приняты», — рассказал Рамиль Гайнуллин корреспонденту «Татар-информа».
По словам директора, в этом году также много тех, кто перевел детей из других школ. Известная певица Диля Нигматуллина привела дочь в 5-й класс.
«Она до этого училась в русской школе. Изучать предметы на татарском она сможет без затруднений, поскольку дома мы говорим на родном языке. Дочка хорошо знает татарский язык. Мы знали, в какую школу идем, готовились. Дети многих моих знакомых, друзей учатся в татарской гимназии», — пояснила Диля Нигматуллина.
Ведущая программы «Заман көзгесе» на телеканале «Татарстан — Новый век» Ильзира Юзаева поделилась, что замечает возросший интерес к национальному образованию в последние годы. Ее дети учатся в 3-м и 7-м классах татарской гимназии №2.
«Любой родитель желает своему ребенку лучшей судьбы. Поэтому я тоже отдала своих детей в татарскую гимназию. К сожалению, вместимость школы не может удовлетворить потребности всех желающих обучать детей на родном языке. Нам необходимо открывать больше татарских школ и сохранять имеющиеся», — высказала мнение журналистка.
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