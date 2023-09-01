Директор татарской гимназии №2 Рамиль Гайнуллин: Первые классы не вместили всех желающих

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Заявлений от родителей, пожелавших отдать детей в первый класс татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани Казани, в этом году было особенно много. Об этом заявил директор учебного заведения Рамиль Гайнуллин.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«В этом году сформировали четыре первых класса по 29 детей. Если бы мы принимали всех, кто желает изучать предметы на татарском языке, можно было собрать шесть классов, но количество кабинетов у нас ограничено, пришлось провести отбор. Не все дети, посещавшие подготовительные классы, были приняты», — рассказал Рамиль Гайнуллин корреспонденту «Татар-информа».

По словам директора, в этом году также много тех, кто перевел детей из других школ. Известная певица Диля Нигматуллина привела дочь в 5-й класс.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Она до этого училась в русской школе. Изучать предметы на татарском она сможет без затруднений, поскольку дома мы говорим на родном языке. Дочка хорошо знает татарский язык. Мы знали, в какую школу идем, готовились. Дети многих моих знакомых, друзей учатся в татарской гимназии», — пояснила Диля Нигматуллина.

Ведущая программы «Заман көзгесе» на телеканале «Татарстан — Новый век» Ильзира Юзаева поделилась, что замечает возросший интерес к национальному образованию в последние годы. Ее дети учатся в 3-м и 7-м классах татарской гимназии №2.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Любой родитель желает своему ребенку лучшей судьбы. Поэтому я тоже отдала своих детей в татарскую гимназию. К сожалению, вместимость школы не может удовлетворить потребности всех желающих обучать детей на родном языке. Нам необходимо открывать больше татарских школ и сохранять имеющиеся», — высказала мнение журналистка.