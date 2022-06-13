Директор «Татаркино» рассказала в Москве о развитии татарстанского кинематографа

Во ВГИКе состоялся научно-практический круглый стол «Феномен российского регионального кинематографа. Вопросы кинопоказа и кинопроката в регионах РФ в современной политической ситуации», на котором директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова рассказала о развитии татарстанского кинематографа и его перспективах.

«Татарстан воспринимается как один из лидеров – у нас есть практически все: образовательное учреждение с профильным факультетом и дистрибьюторская сеть, есть большой кинофестиваль. Эти пазлы складываются в большую картину, и это дает возможность говорить о формировании инфраструктуры», — поделилась Айтуганова.

Кроме того, на форуме обсудили программу развития российского кинематографа до 2030 года, в которой большое внимание уделяется региональному кино.

«И Союз кинематографистов РФ, и Молодежный центр Союза кинематографистов РФ, и Фонд поддержки регионального кинематографа будут помогать начинающим специалистам в сфере кино по всей России. Это радует», — подытожила Айтуганова.