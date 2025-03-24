Директор строительной фирмы в РТ избежал уголовного дела, выплатив долги по налогам

Следственные органы Следственного комитета РФ по РТ во время расследования уголовного дела по статье «Уклонение от уплаты налогов» в отношении директора компании «Профмонтаж» добились полного погашения налоговой задолженности.

Выяснилось, что в период в 2020-2022 гг. руководитель организации путем внесения в налоговые декларации липовых сведений о фиктивных взаимоотношениях с 10 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций. С учетом недоимки, пени и штрафа ущерб составил более 34 млн рублей.

Директор фирмы полностью погасил имевшуюся задолженность по налогам. Следователь принял решение о прекращении в отношении него уголовного дела.