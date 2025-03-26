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Происшествия 26 марта 2025 13:21

Директор строительной фирмы в РТ избежал наказания, погасив налоговую задолженность

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В Татарстане во время расследования уголовного дела полностью погашена задолженность компании «Антикор Групп» по налогам.

Выяснилось, что в период в 2020-2022 годов руководитель фирмы путем внесения в налоговые декларации липовых сведений о фиктивных взаимоотношениях с 13 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций. С учетом недоимки, пени и штрафа ущерб составил более 45 млн рублей.

Руководитель компании полностью погасил имевшуюся задолженность по налогам. С учетом этого следователь принял решение о прекращении в отношении него уголовного дела при полном возмещении налоговой задолженности.

#налоги #су ск по рт #Уголовное дело
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