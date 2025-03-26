Директор строительной фирмы в РТ избежал наказания, погасив налоговую задолженность

В Татарстане во время расследования уголовного дела полностью погашена задолженность компании «Антикор Групп» по налогам.

Выяснилось, что в период в 2020-2022 годов руководитель фирмы путем внесения в налоговые декларации липовых сведений о фиктивных взаимоотношениях с 13 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций. С учетом недоимки, пени и штрафа ущерб составил более 45 млн рублей.

Руководитель компании полностью погасил имевшуюся задолженность по налогам. С учетом этого следователь принял решение о прекращении в отношении него уголовного дела при полном возмещении налоговой задолженности.