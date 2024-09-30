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Происшествия 30 сентября 2024 14:18

Директор стройкомпании в Челнах пойдет под суд за невыплату 355 тыс. зарплаты

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В Набережных Челнах директор фирмы «Регион-НЧ» предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с декабря 2022 по июнь 2023 года мужчина не выплатил зарплату главному бухгалтеру на сумму более 355 тыс. рублей. В свою очередь поступавшие на расчетный счет деньги расходовались на финансово-хозяйственную деятельность и иные платежи.

В целях возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на Mercedes обвиняемого. Скоро уголовное дело рассмотрят в суде.

#зарплата
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