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Директор стройкомпании из РТ предстанет перед судом за долг по налогам почти в 79 млн
Прокуратура Татарстана направила в суд обвинительное заключение по делу директора строительной компании «Премьер-Сити», который задолжал более 78 млн рублей налогов. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.
По версии следствия, с 2018 по 2021 годы глава стройфирмы уклонился от уплаты налогов путем внесения в отчетную документацию заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных операциях с 16 контрагентами. Таким образом, он недоплатил государству 78,5 миллиона рублей.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». В процессе следствия был наложен арест на имущество фирмы на общую сумму свыше 103 миллионов рублей.
В ближайшее время дело будет рассмотрено в Вахитовском районном суде Казани.
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