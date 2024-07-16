Директор стройкомпании из РТ предстанет перед судом за долг по налогам почти в 79 млн

Прокуратура Татарстана направила в суд обвинительное заключение по делу директора строительной компании «Премьер-Сити», который задолжал более 78 млн рублей налогов. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

По версии следствия, с 2018 по 2021 годы глава стройфирмы уклонился от уплаты налогов путем внесения в отчетную документацию заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных операциях с 16 контрагентами. Таким образом, он недоплатил государству 78,5 миллиона рублей.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». В процессе следствия был наложен арест на имущество фирмы на общую сумму свыше 103 миллионов рублей.

В ближайшее время дело будет рассмотрено в Вахитовском районном суде Казани.