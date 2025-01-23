Директор спортклуба в Татарстане выслушал приговор за истязание детей

В Мамадышском районе суд вынес приговор 41-летнему директору спортивного клуба. Его признали виновным в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Летом 2023 года мужчина организовал выезд детей в палаточный лагерь. Как выяснилось, в течение всей смены он применял физическую силу и психологическое давление к детям за ошибки в упражнениях и отказы выполнять их из-за усталости. От его действий пострадало 12 детей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.