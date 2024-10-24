Директор школы в Лисичанске: «Спасибо Татарстану, без них ничего бы не получилось»

«Даже если не отличник, то хороший человек – дети все хорошие»

Наверное, главная боль прифронтового Лисичанска – не столько продолжающиеся обстрелы, сколько судьбы детей. Уже несколько лет они не могут ходить в школу: безопасность превыше всего, с этим никто не спорит. Но нормальное детство, качественное образование – неужели все это проходит мимо?..

Нет. Благодаря тому, что в школах Лисичанска остаются энтузиасты. Такие, как директор школы №27 Ирина Карпенко.

Каким должен быть настоящий учитель? Ох, как много очень разных ответов могло бы прозвучать… Поговорив с Ириной Карпенко, я сформулировала еще один вариант ответа. Возможно, несколько консервативным, зато предельно искренним – таким, чтобы хотелось стать, как он. Вплоть до профессии.

Семиклассница Ира обрела целую школу таких учителей, перейдя в 27-ю. Школа была выпестованным детищем человека по-настоящему удивительного – отличника образования, заслуженного учителя, почетного гражданина Лисичанска Лидии Егоровны Пикрун. Девочке действительно хотелось стать такой, как ее учителя – и она пошла в педгогический вуз. А английский язык выбрала, потому что любимая классная руководительница Алевтина Алексеевна Андрецова была «англичанкой».

Пионервожатая, педагог-организатор, заместитель директора, директор – 35 лет в своей родной школе. И ни одного разочарования?

Нет, конечно, – с недоумением отвечает Ирина Владимировна. – Мне очень нравится с детьми, они такие непосредственные, и это не банальная фраза из книги. Они разные, с ними интересно. Даже если не отличник, то хороший человек. Дети все хорошие.

«Чтобы улица не влияла, надо им что-то предложить»

И последняя фраза – тоже не лозунг и не цитата из назидательного фильма про школу. Ирина Владимировна много лет была заместителем директора по воспитательной работе, и, как сама говорит, «группа риска вся моя была». Неблагополучные семьи, трудные родители, плохие поступки, приводы в милицию – всякое случалось. Тем не менее, без всякого пафоса, как о вещи, давно лично ею установленной, директор школы говорит:

Я их люблю всяких. Это дети, они же ангелы, их жизнь делает другими, улица. Школа – зеркало общества, отражает все его недостатки. А мы здесь зачем? Чтобы детей направить. Кто им поможет, если не учитель? Чтобы улица не влияла, надо им что-то предложить.

Вот с тем, чтобы что-то предложить, в 27-й школе проблем никогда не было. Жизнь здесь кипела так, что детвору после уроков невозможно было выпроводить по домам: у каждого было чем заняться до самого вечера. Кружки, агитбригада, театральный коллектив, вечная подготовка к самым разным конкурсам и соревнованиям, республика мальчишек и девчонок… Кто променял бы это на сидение дома?

«Школа, в которую вложено столько души, обязательно возродится»

У нас была очень интересная жизнь, 27-я школа всегда работала по инновациям не только в учебном процессе, но и в воспитательном, – вспоминает совсем недавнее прошлое Ирина Карпенко. – У нас был период, когда мы работали по системе Игоря Иванова, Владимира Караковского – это называлось коммунарская методика. В советские годы это было всесоюзное движение, проводились сборы, мы ездили в другие города, к нам приезжали. Сбор мог идти неделю – мы жили в школе, ставили раскладушки. Ездили по обмену опытом, жизнь кипела всегда, потому что у нас была такая директор, всегда была команда, высокопрофессиональный коллектив. Мы практиковали развивающее обучение, у нас столько медалистов выходило!

Были классы оздоровления, по системе Порфирия Иванова холодной водой обливались, босиком ходили. Мы мониторили – дети в самом деле здоровые были. Я тоже обливалась, приходила к Лидии Егоровне домой, мы обливались и шли на работу... Все от руководителя зависит.

Вот такое наследие получила Ирина Владимировна от выдающегося педагога Лидии Пикрун и очень старалась его не просто сохранить – развить. И это получалось! Тем горше сейчас, когда война одно разрушила, другое затормозила. Уехали многие коллеги, многие семьи учеников. Голоса их часто так вспоминаются – будто слышатся. И звонки школьные, пока молчащие, мерещатся… Но не тот человек Ирина Карпенко, чтобы предаваться тоске и ностальгии. Она уверена, что все возродится: школа, в которую вложено столько души, хранит в себе все. И понимает, что ей надлежит стать столпом, хранителем и школьной истории, и ее традиций, и имен, которые нельзя забывать. Ведь сейчас всего 14 человек осталось из прежнего коллектива.

Школой очень много было наработано, главное – поддерживать традиции, – убеждена она. – Да, трудно потерять детей, коллектив… Ничего, будем создавать новый. Я считаю, что первое и главное – это традиции, которые жили, живут и будут жить, традиции 27-й школы. Еще совсем недавно у нас работал 21 наш выпускник! Сейчас нас трое, но все впереди. Второе – понимание и поддержка родителей учеников. Третье – профессиональный коллектив. Это то, на чем держится школа.

«Школа стала одним из первых объектов, где Татарстан начал восстановительные работы»

А для самой Ирины Владимировны есть еще один незыблемый принцип: честность во всем. Так всю жизнь воспитывала учеников: честность на честность. Даже если где-то набедокурил, даже если из этого выйдут неприятности – скажи честно, и будем разбираться, и я тебе помогу. Да, провинившийся услышит суровые слова: любовь к детям не исключает справедливой строгости. Строгости ради них же. Ирина Карпенко с улыбкой вспоминает недавнюю встречу с выпускниками. Те признались, что очень боялись строгого директора, но потом-то поняли: все было не зря…

Директором своей родной школы Ирина Владимировна стала в 2016-м. И, конечно, не знала, с какими трудностями придется столкнуться через несколько лет. Возможно, одна из самых серьезных – дети, которые, что называется, одним прекрасным утром проснулись в другой стране. И надо помочь им все понять.

Я могла уехать, но я люблю свой Донбасс, помню, что мой дед воевал, для меня это свято, 9 Мая для меня праздник. Когда мне в «прошлой жизни», при украинском режиме, говорили, что это не праздник, меня всегда это возмущало. У меня всегда была одна позиция, и эту позицию знали. Перевертыш в истории моей страны, советской Украины, всегда возмущал.

Да, все новое. Новому надо учиться. Что ж, не зря Ирина Владимировна говорит: учитель – это ученик, навечно призванный к доске. Перемены в образовании, новые учебные программы, федеральная программа воспитания, новые учебные планы, новые учебники – это интересно, это еще один толчок к развитию.

Школа №27 стала одним из первых объектов, где Республика Татарстан начала восстановительные работы. В здании от обстрелов пострадала кровля, оконные рамы, вылетели стекла. А от бесхозяйственности украинской власти практически все пришло в негодность: от коммуникаций до мебели.

Сейчас школу не узнать. Здание – радостного цвета, внутри чистота и красота. Безупречные полы и стены, новенькие окна и двери. А еще – новая система отопления, которую успели проверить в конце прошлого отопительного сезона.

Мы получили большое количество всего для пополнения материально-технической базы школы: парты ученические, стулья, столы для учителей, – рассказывает директор. – Получили спортинвентарь, который мы давно хотели, потому что наша школа всегда была флагманом в спортивных соревнованиях – у нас всегда были победы, так и будем держать. Очень рады новым матам, гимнастическим снарядам, баскетбольным щитам, волейбольной стойке и сетке, тренажерам – две беговые дорожки, велотренажеры, боксерская груша... Очень много было поставок по антитеррористической защищенности школы. И еще компьютерная техника. Не только компьютерный класс будет оснащен, но и у каждого учителя будет принтер, системный блок и монитор…

«Огромное спасибо шефу-региону, без них у нас ничего не получилось бы»

Да, остались и нерешенные вопросы, уточняет директор. Нужен капитальный ремонт системы водоотведения. Не закончили еще работы в спортзале, пищеблоке, производственных цехах пищеблока. А в целом… Родители, войдя в обновленную школу, конечно, ахнули. Идеально чисто, красиво и… зелено.

Вазы с комнатными растениями – это ветеран педагогического труда Валентина Евгеньевна Агафонова постаралась. Любит она цветы – вот и подарила родной школе то, что не один год выращивала. Раньше-то школа всегда славилась озеленением, но в условиях СВО, когда было очень холодно, погибли все растения и внутри школы, и во дворе.

Огромное спасибо шефу-региону, без них у нас ничего такого не получилось бы, – говорит Ирина Владимировна. – Теперь только осталось дождаться, чтобы наступил мир, чтобы школа наполнилась детскими голосами. Мы очень соскучились по детям, а дети скучают по школе, и это правда. Четыре года выпали из жизни ребят…

Ирина Владимировна признается: частенько ей кажется, что Лидия Егоровна Пикрун, многолетний директор, и сейчас хранит школу, которой жила.

Любимой наставницы Ирины Карпенко не стало в 2011 году. Мемориальная табличка, установленная в школе, хранит память о директоре. Но самая дорогая память – та, что в сердце. Для Ирины Владимировны ее педагог по-прежнему остается образцом руководителя. И человека тоже. Знаете, бывают такие люди: вроде бы ни к чему они не призывают, ничего особенного не требуют. Они просто есть – со своей светлой душой, хорошими мыслями, добрыми устремлениями. И жизнь вокруг них заводится правильная, будто бы сама собой.

Хочу, чтобы завелась правильная жизнь, – с чуть грустной улыбкой говорит Ирина Владимировна. – Чтобы город стал таким, куда вернутся люди. Чтобы школа, как прежде, была культурным центром, центром жизни нашего микрорайона.

И, знаете, нет сомнений: будет все это. Надо немного подождать – и все будет в обновленной школе за ее стенами, теперь светлыми и веселыми. Потому что есть здесь сильная женщина, учившаяся у очень хороших педагогов и навсегда оставшаяся их ученицей. Навечно призванной к доске, чтобы решать на ней задачи со звездочкой повышенной сложности и писать слова, которые обязательно помогут в жизни всем ее многочисленным любимым детям, ученикам 27-й школы города Лисичанска.

Материал подготовлен при помощи и участии Юлии Черепниной