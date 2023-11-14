Директор школы в Астрахани Надежда Гоголева: Интерес к татарскому языку вырос

Директор средней общеобразовательной школы №74 имени Габдуллы Тукая города Астрахани, заслуженный учитель Татарстана Надежда Гоголева на пленарном заседании Всероссийского форума учителей татарского языка в Казани рассказала о возросшем интересе к татарскому языку и татарской культуре.

«Все больше людей интересуется татарским языком, культурой. Среди представителей других национальностей тоже. По национальности я русская. Когда в 2002 году стала директором образовательного учреждения, я не уничтожила заложенное в основу школы, а наоборот - сохранила и старалась приумножить. В рамках учебного плана преподавание татарского языка с большим энтузиазмом продвигала. Сейчас татарский язык изучается в 1-9 классах. Как язык народов России, дети разных национальностей татарский язык изучают с желанием. В 2023 году некоторые из выпускников 9 класса впервые получили аттестат с указанием предмета татарский язык», – рассказала директор.

По словам Надежды Гоголевой, татарский язык в школе преподают 4 учителя. В школе обучаются более 1550 детей. С каждым годом число учеников растет. Директор также упомянула о бюсте Тукая, установленном во дворе учреждения. С 2013 года школа носит имя татарского поэта.

«Невозможно без внимания пройти мимо бюста, потому что он освещается. Тукай с нами, он молод, полон сил. Саратовский скульптор (Валерий Утешов - ред.) создал бюст по фотографии Тукая, сделанной в его 17-летнем возрасте. Это ровесник наших старшеклассников. Рядом с ним всегда теплая энергетика. Сохранение татарской культуры и традиций - наша общая задача», – отметила Надежда Гоголева.

Гелюза Ибрагимова