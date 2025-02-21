Директор школы №2 Рубежного: «Республика Татарстан нам сделала огромнейший подарок»

Работы по восстановлению поврежденной обстрелами Рубежанской школы №2 начались осенью прошлого года после визита на подшефные территории в ЛНР Премьер-министра РТ Алексея Песошина. И скоро уже стали очевидны результаты. Для директора школы Ирины Дубовик восстановление ее «второго дома» – большая радость.





«Сейчас мы просто счастливы», – искренне улыбается Ирина Григорьевна

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Десятки людей жили в бомбоубежище

«Кто сказал, что мы несчастные! Мы счастливые!» – директор Рубежанской школы №2 Ирина Дубовик и улыбается, и смахивает слезы.

Она признается: такое состояние сейчас. Вспомнишь не так давно пережитое – душа бурлит. Посмотришь на происходящие перемены – снова бурлит, только уже от радости.

Одна из самых больших нынешних радостей Ирины Григорьевны – восстановление школы, ее второго дома. Для нее, педагога с более чем сорокалетним стажем, школа как понятие – дом души. Начинала в свое время старшей пионервожатой, потом работала в горкоме комсомола, в системе среднего профессионального образования и снова вернулась в школу учителем физики с правом преподавания информатики. Во второй школе с 2021 года, уже три одиннадцатых класса выпустила. Дом, конечно…

Здание 1978 года постройки, а капитального ремонта ни разу не было… Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

И очень болела душа, когда этот дом был поврежден обстрелами ВСУ. Конечно, могло быть хуже: здание щитом закрыла находящаяся напротив многоподъездная девятиэтажка. Но все равно, раны серьезные: вылетевшие окна, двери, разбитая кровля. И какое-то время было не до восстановления.

«С марта и до конца июля 2022 года люди жили в бомбоубежище, еще даже в августе выходили, тут им помогали питаться. На базе нашей школы Народный фронт открыл столовую, люди получали горячее питание. Собрали оставшееся оборудование, печки запустили. Во дворе у нас генератор стоял огромный для работы столовой, электричества же не было… Кроме того, сюда приходили все, кому была необходима эвакуация. Военные вывозили их на Старобельск. Дальше те, кому было куда ехать, сами выезжали, остальных распределяли. Очень большой поток был. А здание пострадало еще и потому, что здесь ведь стояли ВСУ, а у них задание было все уничтожить. Да и до начала военных действий школа уже просила о помощи: она 1978 года постройки, а капитального ремонта ни разу не было…» – рассказывает Ирина Дубовик.

Вся кровля здания школы была испещрена осколками снарядов Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Опустить руки? Даже не собирались!

Словом, когда летом 2022-го горстка педагогов зашла в школу, картина предстала плачевная. Но ни они, ни едва назначенная директором Ирина Дубовик рук не опустили. Принялись делать, что могли: убирали разбитое, починяли, что удавалось починить. Благо слесарем тогда работал мастер – золотые руки: двери для кабинетов сделал буквально из ничего. Уж он и склеивал обломки, и скреплял – просто волшебник, восхищается Ирина Григорьевна. «Единая Россия» и Народный фронт помогли, дали рубероид и смолу – мужчины-сотрудники, засучив рукава, залатали самые большие дыры в кровле, чтобы хоть не лилось на головы… Так держались два года и не роптали.

Вместо старых деревянных оконных рам теперь в здании школы отличные современные окна Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«А сейчас мы просто счастливы, – искренне улыбается директор. – Шеф-регион – Республика Татарстан – нам сделал огромнейший подарок, мы работаем в тепле, у нас сделана кровля, поставлены все окна, сделана отмостка здания и поставлена котельная. Пущено отопление! Первоначально ставилась задача дать тепло, сделать тепловой контур. Строители молодцы, сделали это. Сейчас все работает, и отрадно видеть, что уже приступили ко второму этапу ремонтно-восстановительных работ, чтобы полностью школу сделать красивой. Нам показывали эскизы, как будет выглядеть снаружи, – очень хорошо!»

В школе сделана кровля, поставлены все окна, сделана отмостка здания и поставлена котельная Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Начат второй этап восстановления

Подготовить школу к осенне-зимнему периоду татарстанским специалистам поручил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин во время своего визита на подшефные территории. В сентябре начались работы. И скоро уже стали очевидны результаты. Вместо старых деревянных оконных рам – отличные современные окна, соответствующие всем требованиям. Вместо проржавевших, забитых чугунных батарей – новенькие радиаторы. Полностью отремонтированная кровля с ограждением. Будет еще освещение по периметру, наблюдение, пожарная сигнализация…

«Когда мне начинают все это перечислять, я сижу и думаю: «Господи, неужели правда все это будет?» – блестя снова повлажневшими глазами, говорит Ирина Григорьевна. – Большущее спасибо неравнодушным людям. Сейчас наши шефы приступают ко второму этапу восстановления. Внутреннюю отделку согласовываем, обсуждаем, в каких тонах будут помещения. Где малыши будут учиться, хотелось бы что-то веселое, они же еще маленькие, их надо поддерживать. Среднее звено – тут классы оформить более сдержанно, но с элементами игры. Ну а старшие классы – это профильные кабинеты, здесь все будет сдержанно и функционально. Все распланировали – и расстановку парт, и подводку воды, как положено по СанПиНам Российской Федерации. Ждем, обещали к 1 сентября. Надеемся, что и благоустройство двора сделают. По техпаспорту антитеррористической безопасности школа должна быть полностью ограждена, иначе не сможем заключить договор с ЧОП на охрану. Тогда сможем на своей территории поставить наши два автобуса, которые нам выделило наше Министерство образования».

Подготовить школу к осенне-зимнему периоду татарстанским специалистам поручил Премьер-министр РТ Алексей Песошин во время своего визита на подшефные территории Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Приняли первые классы, готовим вторые и третьи»

Педагоги не отчаивались и в более трудные времена. Коллектив 2-й школы полностью не сохранился, очень многие уехали – что ж, собрались оставшиеся в городе учителя из разных школ. И замечательный коллектив получился, говорит директор. Полноценных занятий нет из соображений безопасности, но они стараются сделать максимум возможного в этих условиях. Вот подарили шефы спортинвентарь – мячи, наборы для тенниса и бадминтона. И отлично! Пусть в спортзале уроки не проводятся – преподаватели физкультуры занимаются с ребятами и в классах, и в рекреациях, проводят даже маленькие соревнования, чтобы детям веселее жилось.

«В октябре приняли первые классы в сентябрята, – радостно рассказывает Ирина Дубовик. – Глава нашей республики Леонид Пасечник презентовал этот проект Владимиру Владимировичу Путину, тогда был дан старт проекту «Луганский характер». Пока приняли первые классы, готовим вторые и третьи. Старшеклассники у них как наставники. Зарегистрировали официально ячейку «Движения первых», ездили наши ребята в Счастье в лагерь «Труженик» на слет. Молодцы наши дети, участвуют в конкурсах. В прошлом году наша десятиклассница заняла второе место в республике в конкурсе авторских стихотворений, в Луганске награждали. В этом году нам подсоединили интернет, и мы впервые на платформе «Сириус» участвовали во Всероссийской школьной олимпиаде. Это интересный опыт, и у нас даже были победители, которых пригласили на республиканский этап. Правда, пришлось отказаться: для нас сейчас такие поездки – это сложно. Но радует, что наши ребята показывают хорошие результаты, хотя последние три года им было тяжело… Мы так мечтаем, что когда нам доделают ремонт и немного отодвинется линия соприкосновения, нам разрешат сесть за парты и вести полноценные уроки! Я не знаю, кто больше этого ждет, – дети или мы».

Первый заместитель главы Минстроя РТ Дамир Шайдуллин (слева) знакомится с ходом восстановительных работ. В центре – вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Трудности – ничто!

Да, в нынешней жизни Ирины Дубовик немало и трудностей, и тревог. Самая большая тревога – за сына, который добровольцем пошел на СВО. Решение принимал сам, маму не пугал раньше времени. Она однажды собралась по делам в Луганск – поехал с ней. Пока Ирина Григорьевна решала свои вопросы, он решил свой: подписал контракт. Она и гордится мужским поступком сына, и безмерно переживает.

Живет она сейчас в квартире своего бывшего выпускника: ее дом разрушен, отвалилась часть подъезда. А несгибаемая женщина радуется, что идет восстановительные работы, да не просто идут – в старой части города, где почти ничего не осталось, строители стараются сохранить исторический облик разбитых зданий, даже если их приходится восстанавливать практически с нуля

«Эти трудности – ничто, – убежденно говорит Ирина Дубовик. – Я не выезжала из города ни на день. По дням помню, когда какой дом загорелся, когда какой дом разрушили. И сейчас так благодарна строителям, которые бережно относятся к нашему городу любимому: не просто заново строят, а еще и восстанавливают всю красоту, которой мы гордились, которая была украшением Рубежного… Мы счастливые люди: мы дома, у нас есть любимая работа, в школе сложился прекрасный коллектив. Конечно, хочется, чтобы к нам пришла молодежь, но пока не можем обеспечить все, что требуется по закону для молодого специалиста, город еще не в том состоянии. Если бы наши местные окончили вузы и приехали домой работать, лелеяли бы их, ценили и на руках носили. Но придет и такое время. Я уверена, все будет хорошо, город восстановится».

Эта уверенность – возможно, самая прочная основа будущего благополучия Рубежного.

Материал подготовлен при помощи и участии Юлии Черепниной