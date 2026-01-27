Директор школы №101 в Дербышках: «Вся жизнь нашей школы связана с Ленинградом»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Школа №101 в казанском поселке Дербышки стала второй точкой проведения памятных мероприятий, посвященных 82-й годовщине снятия блокады. Эта школа не случайно стала местом встречи – в войну здесь учились дети из блокадного Ленинграда.

«Я очень рада приветствовать вас в школе №101, куда во время войны приехали дети блокадников, их родители работали на Казанском оптико-механическом заводе. Учились здесь в три смены. Старшеклассники после занятий шли на завод делать оптические приборы. Вся жизнь нашей школы изначально связана с Ленинградом», – сказала директор школы №101 имени П.А. Полушкина Татьяна Петрова.

По ее словам, школа предстала не просто зданием, а живым продолжением ленинградской судьбы, местом, где спасали детство и ковали общую победу.

«Я – дочь блокадника. Самые близкие для меня люди, родня – из блокадного Ленинграда, жили на Малой Охте, напротив Финляндского вокзала. И в традиции нашей семьи – каждый год обязательно быть в той самой квартире на четвертом этаже», – рассказала она.

Директор с гордостью отметила, что школа была первой, кто открыл в Казани музей истории блокадного Ленинграда. Но главное, по ее словам, то, что эта память здесь активна и деятельна.

«Мы создали поисковый отряд «Спасатели», который работает на ленинградской земле, поднимает без вести пропавших защитников. Каждый год отряд выезжает на Невский пятачок. Торжественно захораниваем поднятых бойцов. И обязательно каждый год мы с детьми бываем в Санкт-Петербурге», – объяснила Татьяна Петрова.

Директор также рассказала о проходящей в школе акции «Блокадный хлеб»: хлеб испекли по военному рецепту 1941 года из жмыха, ржаной и овсяной муки, солода, воды и соли.

«Хлеб получался темно-коричневого цвета, потому что в нем очень много воды. И его не откусывали, а отламывали маленький кусочек и медленно рассасывали, чтобы обмануть чувство голода», – объяснила Татьяна Петрова.

В этот день этот хлеб попробовали все в школе – и ученики, и учителя.

«Чтобы знали. Чтобы берегли. Чтобы понимали: выше хлеба на нашем столе нет ничего», – заключила директор.