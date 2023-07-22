Директор шахматной школы объяснил, почему ИИ не ставит крест на живых игроках

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Искусственный интеллект является не противником, а помощником шахматистов. Поэтому живая игра не теряет смысл от того, что в нее научили играть компьютеры, полагает директор Республиканской спортивной школы по шахматам, шашкам и го им. Р. Г. Нежметдинова Рустам Гарифуллин.

Он напомнил, что раньше шахматные программы проигрывали спортсменам, а после усовершенствования превратились не в конкурентов, а помощников. По данным специалиста, это позволило перевести 40–60% подготовки в онлайн-режим.

«Тренер может сидеть дома и спокойно преподавать через скайп или в специальных программах. Интернет помогает еще и тем, что сейчас абсолютно все партии находятся в Сети. Значит, их не надо искать в учебниках. То есть можешь открыть любую партию, и при тебе компьютер сыграет сам с собой», — объяснил Гарифуллин в интервью для «Татарстан-24».

С другой стороны, компьютер не способен заменить для спортсмена и настоящего тренера. Чтобы привести игру к успеху, важно знать правила, фигуры, ходы, дебюты и тактики. За свою спортивную жизнь шахматист, как правило, проходит через двух-трех тренеров, а международных мастеров и мастеров спорта ведет целая команда специалистов.