Директор сафари-парка в Крыму заявил, что они не усыпят львов, растерзавших сотрудницу

Львов, растерзавших сотрудницу крымского сафари-парка «Тайган», усыплять не будут, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.

«Львы здесь ни при чем, это человеческий фактор. Усыплять львов не будем, потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, они действуют по своим инстинктам и правилам. С львами никто ничего делать не будет», – сказал он.

Накануне три льва растерзали сотрудницу популярного парка «Тайган» в Крыму, сообщило региональное СУ СК.

По данным ведомства, сотрудница, которая проработала на территории парка почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами и не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. В результате хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы. Возбуждено дело о нарушении требований охраны труда.