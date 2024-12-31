Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом

Виктор Золотов Фото: Пресс-служба Росгвардии

Директор Росгвардии, Герой России генерал армии Виктор Золотов поздравил личный состав ведомства с наступающим Новым годом и Рождеством.

«Осталось совсем немного времени для прощания с уходящим 2024 годом. Для каждого из нас он отмечен не только личными событиями и достижениями, но и прежде всего запомнится новыми победами страны на фронте и в тылу, в приближении которых свою большую роль сыграли и войска национальной гвардии», – говорится в поздравлении.

Он отметил, что профессионализм и эффективность выполнения Росгвардией поставленных задач высоко оцениваются Верховным главнокомандующим. «И потому именно как признание заслуг всего коллектива войск расцениваю присвоение мне высшего звания Героя России», – указал он.

По словам главы ведомства, в 2025 году росгвардейцы уделят особое внимание укреплению боевого потенциала войск, сохранению лидирующих позиций в области цифровой трансформации, расширению спектра применения беспилотных систем и робототехники, внедрению новых форм организации материально-технического обеспечения. Но главным остается безусловное достижение всех целей специальной военной операции, отметил Золотов. Особое внимание он уделил личному составу подразделений, находящихся на передовой.

Директор Росгвардии выразил пожелания мира, согласия, здоровья и благополучия всем сотрудникам и ветеранам ведомства.