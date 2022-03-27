Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил военнослужащих с Днем войск Нацгвардии РФ

В День войск Национальной гвардии России директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил с профессиональным праздником российских военнослужащих и ветеранов.

«В эпоху самых суровых испытаний солдаты правопорядка всегда демонстрировали исключительную стойкость, неизменно доказывая ратной службой безусловную готовность обеспечить мир и спокойствие граждан», – сообщает Золотов.

По его словам, за последние годы Росгвардия накопила большой потенциал, который сейчас реализуется на практике в интересах нацбезопасности. Будет продолжаться реализация приоритетных проектов развития войск и повышаться их боевая готовность.

«А в эти дни войскам национальной гвардии отведена особая роль и свой профессиональный праздник мы встречаем на марше, в походных колоннах в ходе специальной военной операции на территории Украины. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии встали на защиту русского мира. Нам поручена трудная, но благородная миссия борьбы с режимом, потерявшим человеческий облик, призывающим к физическому уничтожению стариков, женщин, детей, всех тех, кто говорит и думает по-русски», – рассказал директор ведомства.

В своём поздравлении Золотов поблагодарил весь личный состав за доблесть, мужество, профессионализм и мастерство, благодаря которым поддерживается высокий уровень правопорядка и безопасности. Отдельно глава ведомства поблагодарил ветеранов, которые заложили прочный фундамент современной Росгвардии.

«Особую признательность хочу выразить родным и близким наших военнослужащих и сотрудников. Ваши вера, надежда и любовь сейчас особенно необходимы нашим бойцам. И отдельно считаю важным обратиться ко всем гражданам нашей страны и сказать искренние слова благодарности за моральную и практическую поддержку всех российских воинов, которые в эти дни мужественно противостоят распространению неонацизма. Спасибо Вам за эту поддержку!» – заключил в своём поздравлении Виктор Золотов.