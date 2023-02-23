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Общество 23 февраля 2023 12:25

Директор Росгвардии поздравил россиян с Днем защитника Отечества

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Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил жителей России с Днем защитника Отечества.

Он отметил, что этот праздник символизирует мощь и славу российского воинства, а также объединяет всех, кто однажды присягнул на верность Родине и исполняет свой ратный долг по зову сердца.

«Мы все в одном строю – армия и флот, органы безопасности и правопорядка, добровольцы и ветераны – обеспечиваем суверенитет и безопасность любимой Отчизны», – говорится в обращении Золотова.

Директор Росгвардии отметил, что, сохраняя искреннюю веру в идеалы добра и справедливости, каждый из нас, независимо от национальности и религиозных убеждений, продолжает славные традиции защитников Отечества.

«Правда на нашей стороне. В этот праздничный день желаю всему личному составу войск национальной гвардии, всем братьям по оружию крепкого здоровья, новых побед и успехов на благо нашей Родины», – закончил свое оьращение Золотов.

#росгвардия
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