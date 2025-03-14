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Происшествия 14 марта 2025 15:10

Глава промышленной компании в РТ предстанет перед судом за нарушение техники безопасности

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В Татарстане директор предприятия обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности.

По версии следствия, директор компании «Калмурзино», в задачи которого входила организация контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятии, допустил к работе на зерносушилке двух работников, не прошедших обучение по охране труда, а также не обеспечил их необходимыми средствами индивидуальной защиты.

В октябре прошлого года не прошедший обучение оператор зерносушилки, не убедившись об отсутствии поблизости других работников, включил агрегат, в который затянуло руку подсобной рабочей. В результате женщина получила различные травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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