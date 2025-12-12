Директор «Праймторг» стала фигурантом дела о налоговых махинациях на 47 млн

В Татарстане под следствием оказалась руководитель ООО «Праймторг». Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, в 2021–2023 годах она вносила в налоговые декларации ложные сведения о работе с 20 фиктивными контрагентами. Это позволило компании не заплатить НДС и налог на прибыль на сумму более 47 млн рублей.

Нарушения выявили сотрудники Следкома совместно с УЭБиПК МВД и налоговой службой республики. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела.