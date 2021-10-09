Директор похоронного бюро о росте смертей в 2020 году: Это, конечно, был шок

Владельцы и сотрудники похоронных бюро в Казани были шокированы резким увеличением числа погибших от коронавируса в 2020 году, однако старались максимально помочь родным и близким умерших «проводить их в последний путь», поделился руководитель одного из крупных ритуальных агентств столицы Татарстана, Радик Мустафин в «Интервью без галстука» с директором телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

«Когда в начале 2020 года поползло наверх количество смертей, это, конечно, был шок. К тому же общий порядок самой процедуры погребения резко изменился», — сказал Мустафин.

Эксперт обратил внимание на то, что работать в условиях эпидемии было чрезвычайно тяжело для всех, так как необходимо было обезопасить как себя, так и других людей.

«Все вы прекрасно помните тот момент, когда в стране не хватало медицинских масок и специальных костюмов. Мы и наши коллеги в других регионах приобрели общевойсковые защитные комплекты (ОЗК), потому что мы должны были обезопасить людей, а потом уже дальше разбираться, как говорят, война план покажет », — поделился гость телеканала.

Он отметил, что при проведении похорон часто приходилось отгонять людей, пытавшихся подойти к могилам ближе, чем на пять метров и «проявлять определенную жестокость для того, чтобы не распространять вирус».

«Если тело приходится забирать из красной зоны, мы стараемся максимально обезопасить наших работников и клиентов от контактов с телом. Последние опознают родственника через стекло, после этого садятся в катафалк и едут к могиле, где их инструктируют по порядку прощания. Гроб мы уже не вскрываем. Были, конечно, моменты, когда люди хотели посмотреть на тело. Здесь нужно проявлять определенную жесткость и отказывать в просьбе, чтобы не было распространения вируса», — рассказал Мустафин.

Руководитель похоронного бюро отметил, что штат персонала не расширялся и сотрудники работали в усиленном режиме.

«В среднем — от 25 до 35 тысяч. Люди сами стремятся, заступают на смены. Да, ребятам тяжело, но мне повезло с коллективом», — сказал специалист, отвечая на вопрос о заработной плате рядовых работников похоронных бюро.

По его словам, 50% сотрудников вакцинированы от коронавируса, а 50% уже переболели.