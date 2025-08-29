Директор подмосковной школы дала советы по снижению тревожности родителей

В Национальном центре «Россия» прошло Общероссийское родительское собрание, организованное Министерством просвещения России под руководством министра Сергея Кравцова.

В ходе встречи министр подчеркнул важность роли родителей в воспитательном процессе и отметил необходимость поддержки инициативных матерей и отцов. Об этом рассказала «Радио 1» директор школы №18 Красногорска Ирина Виноградова.

«Как оценить роль родителей в жизни школьников и школы? Они – первые учителя для своих детей и по закону, и в жизни. И это правильно. Результат Общероссийского родительского собрания очевиден. Мы в диалоге слышим друг друга, все три стороны. Поэтому будем обговаривать насущные вопросы, даже сложные. Будем договариваться, слышать другую сторону, получать обратную связь. В таком взаимодействии будет рождаться истина», – отметила педагог.

По словам Виноградовой, многие родители открыты к новым технологиям, включая искусственный интеллект и современные системы образования, однако встречается и сопротивление.

«Да, существуют тревожные родители. Но откуда возникают страх, тревожность? От непонимания и незнания. Если говорить о новых технологиях, очень многие переживают, что это будет удаленное, дистанционное обучение. Мы всегда успокаиваем родителей, говорим о том, что искусственный интеллект никогда не заменит живого учителя», – объяснила директор.

Она добавила: «Если говорить о страхах родителей, один мудрый человек мне когда-то сказал: разберись, в чем этот страх. Они беспокоятся о будущем, о здоровье своего ребенка. Разберись, что лежит в основе этого страха, и ответь ему. Если это про безопасность, расскажи про безопасность. Сними страх родителя, и не будет острых углов, не будет непонимания между учителем и родителем».

По мнению Виноградовой, один из способов снизить тревожность родителей – вовлечь их в школьную жизнь:

«Об этом говорили и Сергей Кравцов, и эксперты, которые присутствовали на собрании – представители "Движения Первых", "Орлят", Общества "Знание". Важно развивать любые инициативы, а сейчас их много. Советники по воспитанию и наставники-просветители Московской области несут эту информацию в школы, доводят до родителей».

Виноградова также отметила, что Сергей Кравцов сообщил родителям, что все образовательные учреждения России полностью готовы к 1 сентября и безопасны для детей.