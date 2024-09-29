Директор общества «Знание» в РТ: Проект «Физматпрорыв» станет прорывным

В своем послании Государственному Совету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил запустить проект «Физико-математический прорыв». Это должно стать прорывным решением для изучения точных наук, заявила исполнительный директор филиала Российского общества «Знание» в РТ, кандидат педагогических наук Мария Нефедова.

«Мне показался крайне перспективным и прорывным проект „Физико-математический прорыв“. Сегодня отмечаем высокий интерес школьников и студентов к изучению точных наук именно через призму прикладных аспектов. Всё начинается с математики, это царица наук», — заметила собеседница агентства.

Кроме того, Нефедова отметила инициативу Рустама Минниханова по профориентации школьников с привлечением предприятий.