Директор «Нефтехимика» об уходе Клока: У него было огромное желание продолжить карьеру

Директор ХК «Нефтехимик» Игорь Ларионов прокомментировал клубной пресс-службе разрыв контракта с чешским защитником Лукашем Клоком, объяснив это угрозами игроку на родине. Ларионов подчеркнул, что Клок очень хотел продолжить карьеру в Нижнекамске.

«С Лукашом мы были на постоянной связи в течение последних двух с половиной месяцев. У него было огромное желание продолжить карьеру в нашей команде, тем более, что в конце прошлого года мы с ним подписали новый контракт, рассчитанный на последующие два сезона. Он показал себя настоящим профессионалом своего дела. Это особенно проявилось во время игр в плей-офф»,- заявил Ларионов.

Однако на родине на Лукаша и его семью оказывалось сильное психологическое давление. Мы с ним вместе до последнего надеялись, что все уладится, успокоится. Но, к сожалению, давление на него, включая угрозы жизни ему и его семье не прекращается и по сей день.

Директор «Нефтехимика» добавил, что права на защитника, о чьей безопасности клуб подумал, остаются у «Нефтехимика».

«В сложившейся ситуации главнее безопасность хоккеиста и его семьи. Поэтому пришли к соглашению о расторжении действующего контракта с Клоком. Подчеркну, что при этом права на игрока остаются за нашим клубом. Надеемся, что ситуация со временем стабилизируется и Лукаш сможет вернуться к нам», – выразил надежду функционер.





