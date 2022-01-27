Директор «Нефтехимика»: «Мы в ожидании решения КХЛ о продолжении чемпионата»

В хоккейном клубе «Нефтехимик» ждут решения КХЛ о возобновлении регулярного чемпионата. Об этом заявил директор нижнекамского клуба Игорь Ларионов. Напомним, что в данный момент матчи не проводятся из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«24 января, за исключением сборников, все собрались в «Нефтехим Арене», сдали ПЦР тесты на коронавирус и приступили к тренировочному процессу. Тесты у всех игроков, тренеров и обслуживающего персонала отрицательные. В настоящее время идут ежедневные полноценные тренировки. Руководство клуба, тренерский штаб, игроки в ожидании решения КХЛ о продолжении чемпионата», — приводит слова Ларионова клубная пресс-служба.

Также функционер рассказал, чем занимались игроки «Нефтехимика» после последней игры с «Трактором», которая состоялась 12 января. Команде был представлен отдых. Рональд Кнот, Лукаш Клок и Франс Туохимаа отправились в расположение своих сборных для подготовки к Олимпийским играм в Пекине. Остальные ребята разъехались по домам, чтобы побыть с семьями, отдохнуть», - сообщил Ларионов.

После 49 сыгранных матчей нижнекамский «Нефтехимик» занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. Напомним, в плей-офф должны выйти по восемь команд из Западной и Восточной конференций.