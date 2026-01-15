Директор нацпарка «Куршская коса» задержан за незаконную вырубку деревьев

Директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину задержали по подозрению в незаконной вырубке леса. Об этом сообщают РИА Новости.

По версии следствия, он вместе с товарищем и в интересах последнего организовал на территории заповедника вырубку леса, чтобы расчистить участок для строительства коммерческих туристических объектов. Эти действия нанесли ущерб более 12,5 миллиона рублей особо охраняемой природной зоне, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Калину задержали, допросили, провели у него обыск и возбудили уголовное дело. В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.