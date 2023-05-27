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Директор Нацбиблиотеки РТ развеяла стереотип о маленьких зарплатах библиотекарей
Директор Национальной библиотеки Татарстана Мадина Тимерзянова развеяла несколько стереотипов о библиотечных сотрудниках.
Так, отметила она, НБ республики работает в новых условиях — ее сотрудники всегда готовы помочь посетителям, порекомендовать ту или иную книгу, помочь с ее резервированием.
Так же, как и стереотип о «недоброжелательных библиотекарях», ушел в прошлое и миф об их небольших зарплатах, «подработках на пенсии».
«Во-первых, средняя зарплата библиотекаря — 48 тысяч. Самая высокая — 60 тысяч рублей. Во-вторых, для сотрудников, которые проработали 45 и 50 лет, — это дело всей жизни. У меня есть такие. Они бесценны, потому что знают всю номенклатуру, особенно краеведческий материал», — заметила Тимерзянова в интервью для «Татарстан-24».
В заключение директор Нацбиблиотеки рассказала об активном обновлении штата сотрудников. Учреждение сотрудничает со студентами отделения института культуры — проводит занятия, а часть после завершения учебы примет на работу.
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