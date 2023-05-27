Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Директор Нацбиблиотеки РТ назвала книги, наиболее популярные у казанцев
Самыми популярными книгами в Национальной библиотеке Татарстана являются издания по психологии. Следом за ними — экономика и комиксы. Об этом в интервью для «Татарстан-24» рассказала директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова.
По ее словам, среди 43 тыс. постоянных посетителей библиотеки — обладателей читательских билетов — 60% молодежи, в том числе 6% подростков. Как правило, последние берут классические произведения для сдачи экзаменов и, кроме того, комиксы, фэнтези.
Среди читателей постарше популярны книги Алексея Иванова, Сергея Довлатова, Наринэ Абгарян, Дины Рубиной, из зарубежных писателей — Фредерика Бакмана, Стивена Кинга и Пауло Коэльо.
«В целом современных авторов читают больше. Самые популярные книги по психологии. Они приходят и сразу уходят. Затем по экономике — это, например, о том, как заработать первый миллион, комиксы», — поделилась Тимерзянова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»