Директор Нацбиблиотеки РТ назвала книги, наиболее популярные у казанцев

Самыми популярными книгами в Национальной библиотеке Татарстана являются издания по психологии. Следом за ними — экономика и комиксы. Об этом в интервью для «Татарстан-24» рассказала директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

По ее словам, среди 43 тыс. постоянных посетителей библиотеки — обладателей читательских билетов — 60% молодежи, в том числе 6% подростков. Как правило, последние берут классические произведения для сдачи экзаменов и, кроме того, комиксы, фэнтези.

Среди читателей постарше популярны книги Алексея Иванова, Сергея Довлатова, Наринэ Абгарян, Дины Рубиной, из зарубежных писателей — Фредерика Бакмана, Стивена Кинга и Пауло Коэльо.

«В целом современных авторов читают больше. Самые популярные книги по психологии. Они приходят и сразу уходят. Затем по экономике — это, например, о том, как заработать первый миллион, комиксы», — поделилась Тимерзянова.