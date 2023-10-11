Директор музея Сайдашева: К 100-летию оперы «Сания» планируем творческий проект

В Национальном музее РТ открылась выставка, посвященная первой татарской опере «Сания». В 2025 году исполнится 100 лет ее выходу.

На выставке «Сания»: первая татарская опера» представлены фотографии, афиши и программы спектаклей, личные вещи создателей.

Премьера оперы на сцене Татарского драматического театра в Казани состоялась 25 июня 1925 года, в дни празднования 5-летия ТАССР. Авторы - композитор, дирижер, музыковед Султан Габяши, певец и композитор Газиз Альмухаметов, композитор, скрипач, педагог Василий Виноградов. В создании либретто помогал писатель Фатих Амирхан.

Директор музея Салиха Сайдашева Айдар Ахмадиев рассказал об истории создания и значимости первой татарской оперы, отметив, что к 100-летию ее выхода планируется посвятить творческий проект.

«Эта выставка организована в рамках подготовки к исторической дате. “Сания” - первая в истории татарской музыки профессиональная опера на татарском языке. Она написана коллективом авторов. Роль Сании специально была написана под голос Сары Садыковой. Авторы музыки Габяши, Альмухаметов, Виноградов проявили некоторую смелость, взявшись за создание объемного произведения в сложном музыкальном жанре», – рассказал Ахмадиев.

В начале XX века на татарской сцене появились два направления – музыкальная драма (основатель - Салих Сайдашев) и опера.

«Многие из тех, кто создавал оперу, в 1930-х годах стали жертвами репрессий. Рассказать об их успехах и неудачах, вернуть людям их наследие - это наш долг. Мы хотели бы к 100-летию оперы в 2025 году с молодыми творцами сделать что-то масштабное», - поделился Ахмадиев.

«В основе сюжета оперы “Сания” - любовь молодых героев из разных сословий. К моменту появления татарской советской республики такие сюжеты, наверное, уже оказались устаревшими. Это типичный для татарского театра сюжет. Возможно, это и стало причиной того, что опера в скором времени сошла со сцены. Но главная причина – Газиз Альмухаметов и Султан Габяши были репрессированы», – пояснил директор музея.

Именно по этой причине многие песни из оперы «Сания» обозначены как народные, потому что имя Газиза Альмухаметова было вычеркнуто из многих произведений. Чтобы сохранить песни их авторство было скрыто, рассказал он.

Выставка о первой татарской опере «Сания» в следующем году перейдет в музей Сайдашева. Уже сейчас в музее проходят лекции об этом произведении. Следующая состоится 13 октября в 19.00 в музее Сайдашева.

Среди фотографий, представленных на выставке, можно увидеть режиссерский вариант либретто оперы «Сания».

«В рукописной тетради в старой татарской графике мы можем видеть разные правки авторов. Кто вносил эти правки - неизвестно», – рассказала старший научный сотрудник Национального музея РТ Миляуша Хайруллина.

Заведующий музеем Назиба Жиганова Алексей Егоров ознакомил с некоторыми экспонатами.

«Здесь можно увидеть очки Василия Виноградова, его подсвечник, блокнот, рукопись Султана Габяши, дирижерскую палочку Салиха Сайдашева. В фондах были обнаружены еще несколько экспонатов, переданных оперным театром Национальному музею: кларнет, труба, флейта. Их мы тоже разместили здесь», - сказал Алексей Егоров.

Выставка в Национальном музее РТ будет работать до середины января 2024 года. Посетить выставку можно по билетам музея.

По словам организаторов выставки, постановка оперы «Сания» вызвала большой общественный резонанс как у нас в стране, так и за рубежом: материалы об опере были опубликованы в Берлинском музыкальном еженедельнике и журнале Итальянского восточно-европейского института. Клавир оперы и фотографии авторов и исполнителей демонстрировались на международной музыкальной выставке во Франкфурте-на-Майне (Германия).

К постановке оперы были привлечены артисты театра, а также участники симфонического оркестра, хор и певцы-солисты Казанского восточного музыкального техникума под руководством дирижёра А.А. Литвинова (режиссер Г.И. Айдарский, художник П.Т. Сперанский, балетмейстер Ю.А. Муко).

Заглавную партию в опере в разное время исполняли Зюгра Байрашева и Разия Садыкова (сестра Сары Садыковой). В роли Зии выступил сам Газиз Альмухаметов. В других партиях были задействованы А.А. Хисамов (Зариф, отец Сании), Л.С. Гаврилова (мать Сании); роль Магиры (прислуги) была поручена Галии Кайбицкой, впоследствии ставшей первой Народной артисткой ТАССР. В постановке «Сании» 1930-го года дирижёром был выдающийся татарский композитор Салих Сайдашев.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов