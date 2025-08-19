Директор Молодежного центра «Идель» рассказал о программе 35-х «Дней татарской молодежи»

Участников юбилейных, 35-х «Дней татарской молодежи» в Казани 25-31 августа ждет расширенная программа. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор Молодежного центра «Идель» Салават Кадыров.

«Дни татарской молодежи» – это площадка, которая объединяет татарскую молодежь из разных регионов, дает им новые возможности. В этом году на форум соберутся 150 делегатов из 28 регионов. Программа мероприятия стала богаче. В первую очередь, количество дней увеличено. Традиционно мы их проводили 3-4 дня, в этом году они продлятся семь дней», – сообщил он.

Пройдут мастер-классы и занятия по татарскому языку, истории Татарстана, татарскому танцу, рукоделию, актерскому мастерству.

«Все они проходят на родном языке. После них делегаты на их примере реализуют проекты у себя в регионах. Поэтому мы должны на достойном уровне проводить мастер-классы», – добавил Кадыров..

Участников также ожидают традиционные конкурсы «Идел кызы», «Идел егете», «Танцпол йолдызы», «Идел моңы».

«Из самых активных участников татарского молодежного движения мы выбираем лидеров – в разные годы их может быть разное количество: четыре, иногда и семь-восемь. На торжественном закрытии Дней татарской молодежи объявляем их имена. К нам на форум приезжают со своими проектами, защищают их. С каждым годом эти проекты разнообразнее, интереснее. Это очень радует», – сказал Салават Кадыров.

Основная цель форума – консолидация татарской молодежи из разных регионов России и зарубежья, развитие культурных и деловых связей, обмен опытом в области молодежной политики, науки, образования и культуры.

Организаторами мероприятия выступают Министерство по делам молодежи РТ, Федеральная национально-культурная автономия татар и Молодежный центр «Идель».

Юлай Низаев