Директор МФЦ Татарстана рассказала, как борется с «тихим выгоранием» и оттоком кадров

Проблему частых увольнений новых сотрудников, проработавших в офисах «Мои документы» менее трех месяцев, МФЦ Татарстана смог решить благодаря введению в 2022 году института наставничества. Об этом рассказала сегодня директор МФЦ в Татарстане Ленара Музафарова на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«Передача знаний и опыта новому сотруднику, создание благоприятной среды для адаптации и погружения в профессию — основные цели наставничества. Новшество позволило нам снизить процент увольнений сотрудников, проработавших в МФЦ менее трех месяцев. К тому же оно дает возможность опытным сотрудникам обучиться и проявить себя в новой деятельности», — сказала она.

Музафарова отметила, что в 2023 году приоритетным направлением при работе с персоналом будет «сохранение ментального и психического здоровья сотрудников, эмоциональная экология». По ее словам, это направление работы недавно стало внедряться в российских компаниях.

«Сотрудник, столкнувшийся с выгоранием, не заинтересован в работе, демонстрирует низкую вовлеченность в процесс. Сейчас ввели даже термин „тихое выгорание“, когда сотрудник присутствует на рабочем месте и выполняет минимум своих обязанностей. А в работе с людьми очень важно быть вовлеченным и внимательным», — подчеркнула директор МФЦ в Татарстане.