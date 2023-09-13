Директор МЦ «Идель» Наиля Галеева: На Днях татарской молодежи мы как одна семья

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В экстрим-парке «УРАМ» в Казани состоялось открытие Дней татарской молодежи. Форум, который в этом году проходит уже в 33-й раз, собрал 150 делегатов из 23 регионов России. В столице Татарстана активисты татарских молодежных организаций пробудут до 17 сентября.

Директор молодежного центра «Идель» Наиля Галеева в своем приветственном слове поблагодарила участников.

«Спасибо, что нашли время, взяли отпуска, и приехали в Казань. Мы подготовили для вас интересную программу. На Днях татарской молодежи мы как одна семья. Мы здесь знакомимся, и потом многие годы дружим, общаемся, стали как родные», - сказала она.

Юлия Абжалилова из Оренбургской области участвует в форуме второй раз. Она рассказала, какую деятельность ведут молодые активисты у себя в регионе.

«Работаем со всеми - и взрослыми, и детьми, и старшим поколением. Здесь нам хотелось бы показать себя. Будем проводить конкурс «Идел егете». У нас в регионе одна из главных проблем - это родной язык. В школах татарский язык почему-то преподается только по желанию. Это большое упущение. Если не будут изучать татарский язык, у нас молодежи, которая общается на татарском, не останется», - поделилась переживаниями Юлия.

«Все мероприятия Дней татарской молодежи раньше организовывали сами участники. В 1990-х годах в разных регионах появились лидеры организаций, талантливая молодежь. Эту эстафету ведет молодежный центр “Идель”, министерство по делам молодежи Татарстана. Думаю, что в будущем вы в каждом регионе станете активными участниками в жизни организаций. Нет языка - нет народа. Язык - это наши традиции, культура, история», - обратился к делегатам депутат Государственной думы РФ, председатель Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов.

Он также выразил надежду, что молодые активисты придут на смену нынешним руководителям татарских организаций в регионах.

«Кроме того, в ходе форума мы для общения на несколько дней приглашаем актив детей. В декабре пройдет Школа лидера татарской молодежи», - рассказал Гильмутдинов.

«Пожалуйста, делитесь своими впечатлениями, мнениями у себя в регионах. Донесите их до соплеменников. Мы переживаем за язык. Татарам вне пределов Татарстана возможностей для сохранения языка мало. Прошу вас, не забывайте родной язык. Это зависит от вас. Чем больше ты знаешь языков, тем больше у тебя возможностей во всех сферах жизни. Знание нескольких языков еще никогда никому не помешало. Мне, как депутату Госдумы, знание своего родного языка дает возможность общаться с другими народами», - сказал он.

Как рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, делегаты форума в течение пяти дней будут участвовать в разных мастер-классах.

«Они общаются, набираются опыта, находят новых знакомых. Будут занятия по языку, традициям, религии, культуре. Надеюсь, что вы, не растеряв полученного опыта, будете у себя в регионах проводить новые мероприятия, встречи, у нашего форума будет результат», - сказал министр.

На открытии Дней татарской молодежи перед гостями выступили артисты татарской эстрады Рамиль Закиров, Ильгиз Шайхразиев, народный артист Татарстана Мингол Галиев.

Дни татарской молодежи - площадка для знакомств, общения и обмена мнениями для получения опыта. Форум был основан в 90-х годах по инициативе татарской молодежи. Он проводится министерством по делам молодежи РТ, Федеральной национально-культурной автономией татар и молодежным центром «Идель».