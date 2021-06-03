Директор магазина из Челнов заплатит 100 тыс. за упавший на ребенка шкаф в торговом зале

В Набережных Челнах осудили 38-летнюю женщину директора ООО «Гамма». Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что в июне 2017 года в челнинском магазине на ребенка упал двухдверный шкаф, в результате чего тот получил тяжелые травмы. Инцидент случился из-за того, что директор магазина не обеспечила безопасную установку шкафа в торговом зале.

В конечном итоге суд оштрафовал женщину на 100 тысяч рублей за оказание услуг, не отвечающих безопасности.