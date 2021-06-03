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Ру Тат
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3 июня 2021  16:03
Павел Климчак

Директор магазина из Челнов заплатит 100 тыс. за упавший на ребенка шкаф в торговом зале

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В Набережных Челнах осудили 38-летнюю женщину директора ООО «Гамма». Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что в июне 2017 года в челнинском магазине на ребенка упал двухдверный шкаф, в результате чего тот получил тяжелые травмы. Инцидент случился из-за того, что директор магазина не обеспечила безопасную установку шкафа в торговом зале.

В конечном итоге суд оштрафовал женщину на 100 тысяч рублей за оказание услуг, не отвечающих безопасности.

#суд #штраф #ребенок пострадал
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