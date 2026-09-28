Директор лицея Лобачевского отметила акцент на патентах в послании Раиса РТ

Елена Скобельцына, архивный снимок

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Директор лицея имени Н. И. Лобачевского при Казанском федеральном университете Елена Скобельцына предложила ввести в школах Татарстана курс «Основы патентоведения». Об этом она сообщила «Татар-информу», комментируя ежегодное послание Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету республики.

«В послании Раиса раскрыты важные направления развития современных общественных тенденций в системе образования. Особое внимание Рустам Нургалиевич обратил на потребность современного общества в патентной активности граждан в условиях внедрения технологий искусственного интеллекта», – сказала Скобельцына.

Собеседница агентства отметила, что развитие физико-химического и физико-математического образования может способствовать увеличению числа полезных изобретений. По ее словам, в этой работе также могут использоваться технологии искусственного интеллекта.

«Проекты „Физхим“ и „Физмат прорыв“ предполагают увеличение в разы числа полезных изобретений, связанных с интенсивным развитием химико-биологического и физико-математического образования, в том числе с использованием ИИ», – добавила директор лицея.

Скобельцына также предложила ввести в школах Татарстана курс «Основы патентоведения». По ее мнению, он мог бы помочь школьникам научиться составлять заявки на регистрацию изобретений и защищать свои авторские права.