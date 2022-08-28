Директор лицея Лобачевского объяснила недостаток эмоций у детей компьютерными играми

Нынешние дети недостаточно эмоциональны, что связано с компьютерными играми и фильмами. При этом борьба с гаджетами в школе бесполезна. Своим пониманием ситуации в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» поделилась директор лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Елена Скобельцына.

«Например, в эмоциональном плане, можно сказать, что мы были более отзывчивые и реагировали на разные истории, события более бурно. То есть у нас было больше эмпатии. Сегодня дети воспитаны на компьютерных играх и на каких-то жестоких сценах, которыми увлечены и напичканы современные фильмы», — объяснила педагог свое видение механизмов, влияющих на новое поколение.

Вместе с тем она подчеркнула, что относительно наличия гаджетов преподаватели лицея «придерживаются здравого смысла». «Потому что отменять работу с гаджетами — это всё равно, что бороться с ветряной мельницей», — пояснила Скобельцына.

Однако во время занятий дети не используют свои мобильные устройства. «Самое главное, чтобы у учителя был телефон, а дети могут обойтись без телефонов <…>. Кроме того, на уроках технологии сами ребята сконструировали специальные ящики. В каждом кабинете в лицее есть такая коробочка, в которую ребята складывают свои телефоны. По завершении урока они забирают телефоны», — добавила она.

Относительно же влияния интернета как такового Елена Скобельцына констатировала, что «быстрый поиск и доступность информации» накладывают свой отпечаток на детей. «Может быть, даже на характер памяти — она у современных школьников более короткая», — предположила она.