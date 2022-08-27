Директор лицея Лобачевского: Без родителей в школе не справятся

Школа должна участвовать в процессе воспитания детей, но от него не должны дистанцироваться и родители. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» заявила директор лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Елена Скобельцына.

«Это (присутствие идеологии в школе — прим. Т-и) необходимо. Почему школа сохраняла свой статус воспитывающей организации? Потому что консервативнее школы, наверное, ни одной организации нет. В школе работали учителя, которые так или иначе являлись носителями этой культуры, идеологии, воспитания. Поэтому школа и сохранила в какой-то мере эти элементы», — уверена педагог.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что родители нынешних школьников были детьми в 90-е годы. По ее мнению, обусловленная тогдашней экономической нестабильностью сегодняшняя меркантильность заставляет родителей «меньше внимания обращать на детей и уделять меньше времени их воспитанию».

В ответ на возражение, что в советское время тоже уделяли не так много внимания воспитанию детей, Скобельцына сказала: «Этим занималась школа». И уточнила, что «родители должны оставаться родителями и нести полную ответственность за судьбу своего ребенка».

«Школа учит, прежде всего. Но в том числе она учит быть воспитателями, учит воспитывать и просит о помощи понимающих родителей. Потому что без родителей в школе не справятся», — подчеркнула директор лицея. Она убеждена, что если родители не воспитывают детей, «вряд ли школа затронет» соответствующие чувства.