Директор лицея имени Лобачевского: Современная школа практически достигла идеала

Современная российская школа почти достигла идеала — за исключением отдельных моментов. Своим видением ситуации в образовании в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» поделилась директор лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Елена Скобельцына.

«Современная школа должна быть такой, какая она сегодня, — хорошо оснащенная, со знающими педагогами, с прекрасными талантливыми детьми, с родителями, которые готовы понять и принять систему образования», — заявила педагог.

На уточняющий вопрос ведущего о достижении современной школой идеала Скобельцына ответила: «Практически да, [это произошло,] но за некоторым исключением». В связи с этим она предложила посмотреть на нынешнее состояние образовательной системы глазами директора школы XX века. По ее мнению, сейчас стало лучше и с оборудованием, и с отношением к учительству.

В ответ на озвучивание иного мнения, что раньше учитель был идеалом, а теперь стал функцией, директор лицея сказала, что педагог «был, есть и остается фигурой, которая влияет на воспитание нового поколения». С частичным изменением отношения к учителю она согласилась, но напомнила в связи с этим об изменении общества.