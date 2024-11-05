Директор «Ленкома»: Цены на билеты в театр зависят от спроса, доходит до 15 тыс. рублей

Цены на билеты в театр зависят от спроса среди зрителей. Об этом заявил директор московского театра «Ленком» Марка Захарова» заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, недавно народный артист РФ Николай Цискаридзе назвал цены на билеты в театр ненормальными. Так, на балет они стоят, как месячная зарплата некоторых граждан. Он добавил, что достать билеты в театр никогда не было легко, но это не стоило, «как чугунный мост».

Варшавер на это ответил, что есть понятие расценки в театре и «распоясовки» зрительного зала, то есть места разделены по стоимости.

«Билет может стоить от 300 рублей и достигать 10-15 тыс.», - отметил спикер. Так, по его словам, в средний ценник в «Ленкоме» - 4,2 – 4,3 тыс. рублей.

Он также добавил, что вопреки ценам, в некоторые театры люди не могут достать билеты.

Еще один фактор: стоимость постановки спектакля и поощрение членов коллектива.