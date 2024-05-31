Директор КЮИ: 97% несовершеннолетних используют интернет-пространство ежедневно

Сегодня несовершеннолетние, помимо традиционных социальных сфер, активно вовлечены в относительно новую для общества виртуальную социальную среду, рассказала на пленарном заседании научно-практической конференции по теме «Защита прав несовершеннолетних и молодежи как фактор укрепления российского общества» директор Казанского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ Елизавета Демидова-Петрова.

Современные информационно-коммуникационные технологии определили новый элемент правового статуса несовершеннолетнего — это право на доступ к информации, усиленное как в положительном, так и в отрицательном смысле цифровыми технологиями.

«Деструктивное воздействие через средства массовой информации, онлайн-пространство ложится в основу формирования негативной морально-психологической атмосферы, что способствует росту психических заболеваний, разрушает сложившиеся нормы нравственности, провоцирует противоправное поведение, наносит значительный моральный вред, а также вред здоровью», – отметила докладчица.

Она также привела результаты проведенного авторского исследования. Так, опрос несовершеннолетних респондентов показал, что 97% из них используют интернет-пространство для различных целей ежедневно, 96% практически каждый день пользуются онлайн-социальными сетями, а 93% отметили, что «сидят» в соцсетях в целях общения. Также 74% несовершеннолетних заходят в интернет, чтобы узнать новости, 51% – чтобы транслировать другим свою жизнь.

Директор КЮИ также рассказала об исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Оно показывает, что 67% опрошенных несовершеннолетних проводят в интернете более 4 часов ежедневно, а 31% – менее 4 часов соответственно. Из опрошенных несовершеннолетних 89% ежедневно посещают социальные сети.

Напомним, в Казанском институте культуры открылось пленарное заседание научно-практической конференции «Защита прав несовершеннолетних и молодежи как фактор укрепления российского общества». Участие в нем принимают вице-премьер РТ, председатель Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лейла Фазлеева, директор Казанского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ Елизавета Демидова-Петрова, прокурор РТ Альберт Суяргулов и другие представители профильных ведомств.