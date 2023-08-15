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Директор концертного зала С. Садыковой в Челнах временно ушел с должности
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Директор концертного зала им. Сары Садыковой Фаниль Салихов покинул свою должность. Однако, как уточнили «Челнинские известия», решение временное, и в скором времени он вновь возглавит учреждение.
«С чего вы взяли, что я ушел? Скажу кратко — так надо. На работу планирую выйти 1 сентября», — прокомментировал он новости о своем уходе.
Напомним, что Салихов руководил концертным залом с 2004 года.
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