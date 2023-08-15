Директор концертного зала С. Садыковой в Челнах временно ушел с должности

Директор концертного зала им. Сары Садыковой Фаниль Салихов покинул свою должность. Однако, как уточнили «Челнинские известия», решение временное, и в скором времени он вновь возглавит учреждение.

«С чего вы взяли, что я ушел? Скажу кратко — так надо. На работу планирую выйти 1 сентября», — прокомментировал он новости о своем уходе.

Напомним, что Салихов руководил концертным залом с 2004 года.