Директор Комитета по развитию туризма рассказала, что ждет казанцев в новогодние каникулы

В Казани в преддверии Нового года готовятся яркие праздничные программы. Об этом журналистам рассказала директор Комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова.

«По всем объектам гостеприимства Казани, в том числе в Кремле и Национальном музее, готовятся яркие праздничные программы. Все в предвкушении, и мы надеемся на большое количество гостей», — поделилась Санникова.

Она упомянула, что открытие центральной елки Казани состоится 24 декабря около Центра семьи «Казан». Поблизости расположится традиционный ежегодный фестиваль «КышДаКар», который откроется 24 декабря и продлится до 13 января. На мероприятии можно будет оценить разнообразие национальных кухонь и приобрести различные сувениры.

Помимо прочего, в этом году объекты гостеприимства Казани, которые активно украшают свои здания и помещения, смогут принять участие в конкурсе «Новогодняя Казань» на лучшее оформление входной группы. На данный момент в городе уже работает каток на стадионе «Трудовые резервы». С 20 декабря начнут появляться елочные городки. Первый из них откроется в парке «Черное озеро».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане республиканскую елку планируют провести 25 декабря.