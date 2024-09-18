Директор клиники в Казани пойдет под суд за хищение сотен тысяч из фонда медстрахования

В Казани прокуратура утвердила обвинзаключение 57-летнему директору медицинской организации. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следователи установили, что с января по июль 2022 женщина, используя свое служебное положение, похитила более 341 тысяч рублей. Деньги принадлежали государственному учреждению «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РТ» и предназначались для социальных выплат.

Скоро уголовное дело рассмотрят в Кировском районном суде Казани.