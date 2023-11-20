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Директор казанской фирмы выплатил почти полмиллиона штрафа, чтобы не лишиться BMW X5
В Казани директор организации едва не лишился BMW X5 из-за штрафов ГИБДД, сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Иномарку остановили инспекторы ГИБДД на Оренбургском тракте. Управлял им директор организации, на чьем счету просроченные штрафы на 75 тысяч рублей. Для того, чтобы поехать дальше, руководителю фирмы пришлось дождаться приезда приставов.
После встречи с судебными приставами организация погасила свои долги на месте в полном объеме. Кроме этого, компания выплатила исполнительский сбор – 480 тысяч рублей за несвоевременную оплату долгов.
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