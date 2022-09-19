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Ру Тат
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Происшествия
19 сентября 2022  17:26
Полина Шевчук

Директор казанской фирмы пойдет под суд за скрытые от налоговой 18 млн рублей

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В Татарстане в суд направлено дело в отношении 54-летнего руководителя компании «Рисар». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следствие полагает, что в 2016-2018 годах глава фирмы чтобы уйти от налогов вносил в документы заведомо ложные сведения об операциях с 14 контрагентами. Таким образом бизнесмен уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 18,3 млн рублей.

Своей вины предприниматель не признал, однако частично возместил ущерб. Наложен арест на имущество обвиняемого и предприятия стоимостью 50,2 млн рублей.
 

#уход от налогов #Прокуратура РТ
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