Руc Тат
Происшествия 23 ноября 2025 13:31

Директор казанской фирмы пойдет под суд за неуплату 27 млн налогов

В Казани глава фирмы «Газ —Автоматика» предстанет перед судом за неуплату налогов.

По данным следствия, с 2021 по 2023 год глава компании предоставляла в налоговую инспекцию поддельные документы о сотрудничестве с 15 контрагентами и уклонилась от уплаты налогов на сумму более 27 млн рублей.

Чтобы гарантировать возмещение ущерба, у женщины арестовали автомобиль стоимостью 40 миллионов рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

