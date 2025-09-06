Директор «Казанского Кремля» Рахимов заявил о целях фестиваля «Знаковое место»

Сегодня во дворе Присутственных мест Казанского Кремля впервые проходит этнокультурный фестиваль «Знаковое место». Для всего музея-заповедника «Казанский Кремль» это большая возможность посмотреть на то, как культура разных регионов России может звучать и выглядеть. Так заявил корреспондентам «Татар-информа» директор Историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов.

Во многом Казанский Кремль ставит перед собой цель познакомиться с гостями разных народов страны и показать им свою культуру.

«Нам очень важно быть максимально активными с точки зрения событий. Мы очень рады, что приезжают наши же соседи и более отдаленные регионы участвуют в многокультурных фестивалях. Это всегда вызывает только радость и положительные эмоции», – сообщил Рахимов.

Также директор Казанского Кремля сообщил, что подготовка к фестивалю проводилась очень тщательно и различные детали обсуждались с историками КФУ.

«У нас здесь присутствуют наши большие партнеры-друзья из Казанского федерального университета – исследователь, кандидат исторических наук Елена Гущина, например. Сегодня проведут лекцию. Как мы видим, здесь много участников в традиционных нарядах, и в данном случае, я думаю, участники вдохновлялись этими обсуждениями и исследованиями», – сказал Рахимов.