Директор казанского флорбольного «Ирбиса»: Будем делать все, чтобы стать лучшими в России

Казанский флорбольный «Ирбис» в первый сезон своего существования выиграл первую российскую лигу без единого поражения, и выступит в вышей лиге. Команда перед собой ставит самые высокие цели в грядущем сезоне. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал исполнительный директор «Ирбиса» Булат Габдрахманов.

«Всегда цель одна – только победа. У нас молодой коллектив, в Высшей лиге мы столкнемся с новыми проблемами. Но мы будет работать над тем, чтобы стать лучшими в России и Высшей лиге», – отметил спикер.

По его словам, очень многое зависит от финансирования команды. Сезон первой лиги завершился 13 марта. Там «Ирбис» набрал 41 очко и завоевал путевку в высшую лигу, где будет участвовать восемь команд, каждая сыграет с каждой по два раза. При этом два игрока казанского клуба вошли в символическую сборную турнира.

На сегодняшний день есть проблема в том, что по регламенту Высшей лиги команды должны играть на синтетическом покрытии, а не на паркете.

«Мы будем оказывать содействие клубу. Мы знаем об их вопросах и проблемах, будем рассматривать, решать, находить выходы», – добавил замминистра спорта РТ Ильдар Садриев.

В состав команды входят игроки молодежной и национальной сборной России, а также воспитанники клуба «Беркет». Капитаном стал Андрей Бородкин, который даже переехал в Казань из Архангельской области.

«Нас собрали из разных городов России: Омск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Архангельск. За первую неделю сборов мы уже наладили друг с другом контакт и стали настоящей командой. Мы долго и упорно готовились, и у нас все получилось. Мы выиграли чемпионат без поражений», – поделился игрок.

По его словам, в Казани он чувствует себя намного комфортнее, чем в других российских городах, где он играл. Кроме того, он был поражен количеством детей, которые в Татарстане увлекаются флорболом.