Директор Казанского цирка против законопроекта о запрете выступлений животных на арене

Фото: Пресс-служба Казанского Государственного цирка

Сегодня стало известно, что в ноябре депутаты Государственной Думы РФ изучат законопроект о запрете выступлений животных в цирках.



Директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова рассказала «Татар-информу», что категорически против принятия такого закона. Она считает, что такие решения ломают традиции и устои, существующие в цирковой отрасли веками.

«Подход “взять и все запретить” ни к чему хорошему не приведет. Здесь важно другое: чтобы государство последовательно и строго следило за соблюдением уже существующего закона об ответственном и гуманном обращении с животными. Причем, не только в цирках и зоопарках, но и у людей дома. Нужно обеспечить постоянный ветеринарный надзор и качественный уход за всеми животными, которые работают рядом с человеком и на благо человека», – рассказала Булатова.

По словам директора Казанского цирка, люди всю жизнь сосуществуют с животными в постоянном контакте и взаимодействии.



«Собаки и лошади были первыми помощниками людей, они же стали и первыми дрессированными животными в цирке. И если есть собака-поводырь или собака-охранник, то почему не может быть собаки-артиста?», – задается вопросом директор Казанского цирка.



Эльмира Булатова рассказала агентству, что к тем животным, которые выступают в Казанском цирке, у дрессировщиков особый подход.

«Если вы посмотрите на животных, которые выступают в Казанском цирке, на их состояние, здоровье и настроение, если поприсутствуете на репетициях, то увидите, как дрессировщики общаются с животными. Вы увидите, что между дрессировщиком и его питомцем нет насилия, а есть партнерская работа. Это особые отношения, это диалог, это дружба и любовь. Мы в Казанском цирке именно за такой подход, за гуманную дрессуру», – рассказала Эльмира Булатова.