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Директор камерного хора РТ прокомментировала 3-е место на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»
Специальный сезон телевизионного проекта «Ну-ка, все вместе! Хором!» был призван показать разнообразную Россию. Об этом сказала директор Государственного камерного хора Татарстана, народная артистка республики Миляуша Таминдарова, комментируя третье место на шоу.
«Знаете, все эти места — это все настолько условно. Кто-то сказал: „Государственный хор не смог победить самодеятельность и детей“. Можно и так смотреть, но это было шоу, которое должно было показать разнообразную Россию. Причем в азарте и одаренности музыкой профессиональные музыканты даже уступают самодеятельности», — сказала исполнительница в «Интервью без галстука», опубликованном на сайте «Татарстан 24».
Она отметила, что татарстанский коллектив изначально задал очень высокую исполнительскую планку и не его выступления зроители ярко реагировали.
«Поэтому какие места? Я категорически возражаю против сравнительных позиций. В музыке состязания невозможны. Со временем никто не будет помнить, кто именно занял первое место, но хор из Татарстана будут. Вчера мне написали девушки, которые сидели в „Сотне“, сказали, что едут на наш концерт в Казань», — рассказала Таминдарова.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что камерный хор Татарстана исполнил песню «Ак калфак» и вышел в финал шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».
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