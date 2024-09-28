Директор ИВФ РТ: Важно создавать условия для роста малого и среднего бизнеса

В послании Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов обозначил ключевые приоритеты в области научно-технологического развития региона, а также важность подготовки высококвалифицированных кадров и создания условий для успешного роста малого и среднего бизнеса. Об этом «Татар-информу» сообщил директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев.

«Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан активно работает над этими инициативами. Мы развиваем программы, направленные на содействие технологическому предпринимательству и стартапам», — сказал он.

По данным спикера, финансовую поддержку получают предприниматели как на ранних этапах реализации их проектов, так и зрелые компании. Особое внимание уделяется конкурсу «Инновация года», который стимулирует предпринимателей и стартапы предлагать передовые решения в ключевых направлениях, способствует выявлению лучших проектов и их дальнейшей реализации.

«Сегодня важна активная работа с университетами. Мы также поддерживаем инициативы молодых предпринимателей в рамках платформы университетского технологического предпринимательства, через университетскую стартап-студию и венчурный фонд «Лобачевский». Эти инструменты нацелены на развитие проектов студентов и молодых ученых, обеспечивая их необходимыми ресурсами для перехода от идеи к созданию и масштабированию продукта. Все это помогает привлекать талантливых специалистов в науку и бизнес, ускоряя процесс коммерциализации новых разработок. Также, это способствует реализации национального проекта «Наука и университеты», — заметил Дамир Галиев.

В рамках межведомственного взаимодействия ИВФ РТ в постоянном контакте с Академией наук Татарстана, Минпромом РТ и Минэкономики РТ, с которыми, в том числе ведется активная работа по развитию промышленных парков в муниципальных районах республики. Совместные меры направлены на поддержку национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», что способствует росту и развитию бизнеса в Татарстане.

«Отдельно отмечу совместную работу с федеральным Фондом развития промышленности. Здесь мы предоставляем льготное софинансирование проектам, что позволяет предприятиям снизить зависимость от импортных решений и повысить свою конкурентоспособность. Малый и средний бизнес в нынешних условиях получает от нас средства на развитие своих производств на выгодных условиях — от 3 до 5% годовых», — сообщил Галиев.

По мнению директора ИВФ РТ, это особенно актуально для тех предприятий, которые стремятся модернизировать оборудование или внедрить новые технологии. Фонд также оказывает консультационную поддержку по программам ФРП, помогая предприятиям ориентироваться в возможностях получения государственной помощи и воспользоваться всеми доступными мерами поддержки.