Директор Института здоровья посоветовал не готовиться к ЕГЭ круглые сутки

Сопредседатель Национального родительского комитета, директор Института здоровья Юрий Оболонский в беседе с «Радио 1» посоветовал выпускникам и их родителям не готовиться к ЕГЭ круглые сутки.

«Не давайте возможности ребенку перегрузить нервную систему, не давайте круглосуточно готовиться к ЕГЭ. Пусть выходит на улицу, на прогулку, пусть занимается спортом, чтобы разгрузить и сменить картинку», – рекомендовал специалист, добавив, что после этого стресс уйдет.

Эксперт констатировал, что в период подготовки к ЕГЭ напряжение охватывает не только школьников, но и их родных. «Даже бабушки и дедушки переживают», – подчеркнул он.

Оболонский также усомнился в полезности современных заданий ЕГЭ, заподозрив их в формировании клипового мышления. «Новость об отмене ЕГЭ была бы для меня лучшей и самой радикальной», – заключил он.