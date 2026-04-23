Общество 23 апреля 2026 22:42

Директор Института здоровья посоветовал не готовиться к ЕГЭ круглые сутки

Директор Института здоровья посоветовал не готовиться к ЕГЭ круглые сутки
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сопредседатель Национального родительского комитета, директор Института здоровья Юрий Оболонский в беседе с «Радио 1» посоветовал выпускникам и их родителям не готовиться к ЕГЭ круглые сутки.

«Не давайте возможности ребенку перегрузить нервную систему, не давайте круглосуточно готовиться к ЕГЭ. Пусть выходит на улицу, на прогулку, пусть занимается спортом, чтобы разгрузить и сменить картинку», – рекомендовал специалист, добавив, что после этого стресс уйдет.

Эксперт констатировал, что в период подготовки к ЕГЭ напряжение охватывает не только школьников, но и их родных. «Даже бабушки и дедушки переживают», – подчеркнул он.

Оболонский также усомнился в полезности современных заданий ЕГЭ, заподозрив их в формировании клипового мышления. «Новость об отмене ЕГЭ была бы для меня лучшей и самой радикальной», – заключил он.

